برشم القطري يعزز أفضل رقم لعام 2017

الاصلاح نيوز-

عزز القطري معتز برشم أفضل رقم هذه السنة في مسابقة الوثب العالي امس الاول في لقاء أوسلو، المرحلة الخامسة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجل صاحب ميداليتين اولمبيتين 2,38 مترين في محاولته الثانية محسنا رقمه السابق بفارق سنتيمتر واحد والذي سجله في 4 الجاري في أوبولو في بولندا.

وتقدم برشم (26 عاما) الاوكراني بوهدان بوندارنكو (2،29 م) والبطل الاولمبي الكندي ديريك دروان (2،25 م).

وحل السوري مجد الدين غزال تاسعا (2،20 م).

وفي سباق 100 م فاز الكندي اندريه دوجراس (22 عاما)، صاحب 3 ميداليات في العاب ريو الاولمبية، مسجلا 10،01 ثوان متقدما على البريطاني شيجيندو اوجاه (10،02 ث) المتوج قبل اسبوع في لقاء روما، والعاجي بن يوسف ميتي (10،03 ث).

وحل المغربي فؤاد القعام تاسعا في سباق 1500 م بزمن 3:38:19 دقائق امام الجيبوتي عين الله سليمان رابع اولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي (3:38:55)، فيما جاء المغربي الاخر عبد العاطي ايجيدير خامس ريو في المركز الرابع عشر الاخير بزمن 3:41.79 دقائق.

وعاد المركز الاول للبريطاني جايك واتمان (3:34.17 د) امام الكيني ايليجاه موتوني مانانجوي (3:34.40 د) والبولندي مارسين ليفاندوفسكي (3:36.40 د).

وحلت البحرينية تيجيست جيتنيت في المركز الثامن في سباق 3 الاف م موانع بقطعها المسافة بزمن 9:33.10 دقائق.

واحرزت الجنوب افريقية كاستر سيمانيا المركز الاول في سباق 800 م مسجلة 1:57.59 دقيقة امام البوروندية فرانسين نيونسابا (1:58.18 د) والكينية مرجاريت وامبوي (1:59.17 د)، وهو الترتيب ذاته في السباق النهائي لدورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.