أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 3431 طنا، منها 2543 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-250 فلسا، بصل ناشف 100 – 300 فلس، البطاطا 200 – 450 فلسا، بطيخ 100-300 فلس، البندورة 50 -150 فلسا، الجزر500 -600 فلس، الخيار100-300 فلس، الزهرة 100-350 فلسا، فاصولياء 500 فلس- 1 دينار، الكوسا بين 100- 350 فلسا، شمام 100- 300 فلس، الليمون 500 -800 فلس, موز بلدي 250 – 700 فلس.