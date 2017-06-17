اجواء معتدلة حتى نهاية رمضان وحارة نسبيا في ايام العيد

الاصلاح نيوز-

التوقعت مديرية التنبؤات/ دائرة الارصاد الجوية أن تكون الاجواء خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك معتدلة ومستقرة وضمن معدلاتها الاعتيادية.

وبين مدير التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب أنه وبعد دراسة وتحليل الخرائط السطحية وحركة الكتل الهوائية فإنه من المتوقع أن تتأثر منطقة شرق المتوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بكتله هوائية معتدلة الحرارة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار ال خطاب الى أن هذه الكتلة ستعمل على استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الأعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، متوقعاً أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال أخر عشر ايام من شهر رمضان ما بين 30-32 درجة مئوية وتسود الأجواء الصيفيه الاعتيادية والمعتدلة بوجه عام في المناطق الجبلية والعاصمة.

وحول الاجواء في ايام عيد الفطر السعيد قال آل خطاب أن التحليلات للنماذج العددية والخرائط السطحية لكافة طبقات الجو تظهر تحرك كتلة هوائية حارة نسبيا باتجاه المملكة مع بداية عطلة عيد الفطر.

وأضاف ال خطاب أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا عن معدلها بحوالي 2-3 درجة مئوية حيث تسود اجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمان خلال فترة عيد الفطر ما بين 33-34 درجة مئوية ، بينما الجبال العالية ما بين 30-31 درجة مئوية .