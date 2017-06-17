عسيري: انفراج الأزمة الخليجية قريب جداً.. “قطر منا ونحن منها”

الاصلاح نيوز-

صرّح اللواء أحمد بن حسن عسيري، نائب رئيس هيئة الاستخبارات العامة السعودية، الجمعة، أن “المخابرات العامة السعودية تبذل كافة جهودها لاحتواء الأزمة الخليجية”، وأكد أن “انفراجة الأزمة قريبة جداً”.

وقال اللواء في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “قطر منا ونحن من قطر، لن نسمح بتصاعد الأمر أو أن نقبل بأن تُدار الأزمة لأجل أطماع خارجية”.

وتابع عسيري أن “الأزمة خليجية خليجية، وعلى الغير احترام التصريحات الدبلوماسية، وعدم التجاوز لتأجيج الأزمة والوصول بها إلى طريق مسدود”.

وفي 5 يونيو/حزيران، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ “دعم الإرهاب”، في حين خفّضت جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

كما لم تقطع الدولتان الخليجيتان؛ الكويت وسلطنة عمان، علاقاتهما مع قطر.

ومن جهتها، نفت الدوحة تلك الادعاءات، وقالت إن اتهامها بـ “دعم الإرهاب” بمثابة حملة افتراءات وأكاذيب وصلت لحد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.