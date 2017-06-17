استشهاد 3 شبان وإصابة جنديين صهيونيين في عملية فدائية بالقدس

الاصلاح نيوز-

استشهد ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، في عملية فدائية مزدوجة أدت لإصابة جنيين صهيونيين أحدهما مجندة حالته حرجة للغاية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن ثلاثة شبان نفذوا عملية طعن بآلات حادة وإطلاق نار من أسلحة شبه آلية، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة؛ ما أدى إلى إصابة مجندة من شرطة الاحتلال بحالة حرجة، وجندي آخر بجروح طفيفة، وجرى نقلهما لمشفى صهيوني لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية تبلغها رسميًّا باستشهاد ثلاثة شبان في منطقة باب العامود، دون معرفة هويتهم.

وقال شهود: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قبيل موعد الإفطار في منطقة باب العامود بالقدس، قبل أن تعلن عن وقوع عملية فدائية مزدوجة نفذها ثلاثة شبان.