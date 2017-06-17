MBC: توقيف “غرابيب سود” لان المسلسل انتهى

الاصلاح نيوز-

يعتبر مسلسل “غرابيب سود” من أضخم الإنتاجات العربية لهذا العام، فهو يتسلل إلى داخل تنظيم “الدولة ـ داعش” ويرصد حياة أعضائه اليومية. ومنذ عرض المسلسل حظي بإشادة الجمهور، لكنه واجه العديد من الانتقادات، إلا أن عدداً من المشاركين في المسلسل أكدوا أن هذا النوع من الأعمال هو واجب على كل فنان أن يتحمل مسؤولية توعية الناس لخطر الارهاب.

وتردد خبر مفاده أنه بعد الانتقادات التي تعرض لها العمل، تم إيقافه.

أفاد مصدر موثوق في”ام بي سي”لموقع “لها” الإلكتروني بأن “غرابيب سود” مؤلف من 20 حلقة، وسينتهي عرضه الجمعة. ويلي “غرابيب سود” فيلم وثائقي يحمل اسم “ألوان الدم الخمسة”، يعرض قصة ثلاث نساء وشابين انتموا الى تنظيم “داعش” وواجهوا مصيراً أسود مشتركاً، والفيلم بمثابة حلقة نهائية “موثقة” من وحي “غرابيب سود”… ويليه عرض 8 حلقات مطوّلة من الدراما التاريخية “عمر” على امتداد شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “غرابيب سود” من إنتاج O3 Productions وصبّاح بيكشترز، وإخراج حسام الرنتيسي، عادل أديب وحسين شوكت، ويعرض على شاشة “ام بي سي”.