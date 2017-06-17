نصائح غذائية للانتقال من رمضان إلى العيد

الاصلاح نيوز-

اقترب انتهاء شهر رمضان المبارك، واقتربت انتهاء العادات الغذائية المتزامنة معه، حيث كان الجهاز الهضمي يخضع لفترة راحة أثناء النهار لساعات طويلة، لذا يجب علينا الانتباه لنوع الغذاء وكميته خاصة أول أيام العيد حتى نتجنب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، وكي يعود الجسم إلى روتينه السابق وبشكل صحي.

بعض الأمور الغذائية التي يجب مراعاتها أول ايام العيد:

1. ضرورة التحول التدريجي من وجبات رمضان إلى وجبات العيد، فمثلا نبدأ النهار بكوب من الماء ثم نتناول تمرة كما كنا نفعل عند افطار رمضان وذلك لتهيئة المعدة بشكل تدريجي على استقبال الطعام وتسهيل عملية الهضم، وبعدها الذهاب الى صلاة العيد، وبعد الرجوع تناول وجبة افطار خفيفة وبعيدة عن الأطعمة الدسمة.

مثال لوجبة الافطار: كوب حليب خالي الدسم، لبنة، جبنة بيضاء قليلة الاملاح، شرائح خيار وبندورة، رغيف صغير خبز أسمر.

2. تناول وجبات صغيرة على فترات بدلا من وجبة واحدة كبيرة، فطور، سناك خفيف، غداء، سناك خفيف، عشاء.

3. عدم إهمال وجبة الإفطار لأنها الطاقة الأساسية التي تمنحنا النشاط أثناء جولات العيد الصباحية.

4. الإكثار من الأغذية المحتوية على الالياف الغذائية كالخضار والفواكه لمساعدتها في منحنا شعورا بالشبع وبالتالي تناول سعرات حرارية أقل وعدم اكتساب وزن أضافي، أيضا الخضار تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم نسبة للألياف الغذائية الموجودة فيها.

5. التقليل من الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة، حيث تكثر زيارة المطاعم بالعيد من دون الانتباه لمحتوى الوجبات، فيجب الحرص على اختيار الاطعمة ذات محتوى قليل السعرات الحرارية، فمثلا اختيار الأغذية المشوية بدلا من المقلية، والاكثار من السلطات ولكن بدون المايونيز ومع مراعاة الشروط الصحية.

6. تحديد كمية المعمول التي ترغب بتناولها أثناء زيارات العيد قبل الخروج من المنزل، 3 حبات بالحد الأعلى.

بعض العادات الغذائية الخاطئة في أول يوم العيد:

– تناول الاغذية المالحة جدا مثل الفسيخ (سمك مالح جدا) حيث ان الاملاح الزائدة تعمل خللا في توازن أملاح الجسم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم، وعبء كبير على الكلى خاصة المرضى المصابين بخلل في وظائف الكلى.

– الإكثار من المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي صباحا، خاصة بعد الإنقطاع عنها أو التخفيف من تناولها خلال شهر رمضان، حيث ان شرب الكافيين بشكل مفاجئ والمعدة فارغة يؤدي الى اضطرابات وتقلصات في المعدة، وايضا يسبب الصداع والعصبية.

– اختيار الاطعمة قليلة الدسم.

– شرب العصائر الطبيعية بدلا من العصائر المحلاة.

– تناول السلطات والفواكه بالبيت قبل الذهاب للجولات الصباحية، للتقليل من كمية الكعك والشوكولاته المتناولة.

نصيحة: الى كل شخص حصل على نتيجة مرضية وسعى لإنقاص وزنه خلال شهر رمضان…. أن يستمر، فهذه فرصة للوصول الى الوزن المثالي.

الحرص على شرب لترين إلى ثلاثة من الماء.