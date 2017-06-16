درع رابطة الازهر للمفكر احمد سلامة

الاصلاح نيوز-

رحب الاستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس ( الرابطة العالمية لـ خريجي الازهر ووزير الأوقاف الأسبق وصاحب المشروع الفكري الذي يجمع بين العقل والنقل اعتمادا على المدرسة الأشعرية الممثلة لأهل السنة والجماعة ، في جمهورية مصر العربية، رحب بالكاتب الأردني الزميل احمد سلامة اثناء تكريمه بتسليمه درع الرابطة في القاهرة.

واشاد الدكتور القوصي بحضور عدد من علماء الازهر بقرار الاستاذ سلامة مجاورة الازهر عدة أشهر يقضيها معتكفا ليستمع الى العلماء المختصين قبل ان يضع بحثه حول ( الاٍرهاب المعاصر جذور ضاربة ام ردة فعل محدثة )

واستمع الدكتور القوصي الى عرض من الكاتب الأردني حول دراسته القادمة مبديا اعجابه وتقديره لمشروع الدراسةهذه.

في نهاية اللقاء الفكري قدم العالم الدكتور القوصي للاستاذ احمد سلامة درع الرابطة العالمية ل خريجي الازهر وعدد من المؤلفات الباهرة في العقيدة للدكتور القوصي.

وكان فضيلة الامام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر قد استقبل في مكتبه في مطلع شهر رمضان المبارك بحضور سعادة القاضي محمد عبد السلام مستشار فضيلته سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن ال خليفة سفير مملكة البحرين في القاهرة والسيد احمد سلامة الكاتب الأردني والمستشار في ديوان سمو ولي عهد البحرين.

ورحب صاحب الفضيلة الامام الأكبر بالكاتب الأردني واستمع الى عرض من الزميل سلامة عن أسباب توجهه للأزهر الشريف دون غيره لإيجاد خير السبل في السعي لحيازة المعرفة في امر ظاهرة الاٍرهاب التي تستمد او تحاول سببها من الشريعة.

وحيا فضيلة الامام الأكبر هذا الجهد مرحبا به في الازهر الشريف، مبديا توجيهاته لمنح أفضل التسهيلات العلمية للاستاذ سلامة طوال فترة اعتكافه في الازهر.

ومن المتوقع ان يقيم الزميل احمد سلامة مدة أربعة أشهر في رحاب الازهر استهلها منذ مطلع رمضان المبارك، ويخضع بتوجيهات من القاضي محمد عبد السلام مستشار فضيلة الامام الأكبر وبإشراف وتنفيذ الدكتور علي شمس الدين الى برنامج تدريسي شامل علي ايدي كبار علماء الازهر الدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الله العزب والدكتور عبد الهادي زارع والدكتور طه حبيشي، بحيث يغطي البرنامج قضايا في الفقه والحديث والمذاهب والتفسير بالاضافة الى دروس في علوم التلاوة والقراءات.