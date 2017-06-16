سيرك مونتي كارلو يبهر الجمهور الاردني

الاصلاح نيوز-

تحتضن عمان خلال شهر رمضان المبارك وايام الفطر السعيد عروضا فنية لافخم واضخم سيرك في العالم من حيث العاب الخفة وعروض الحيوانات والقفزات البهلوانية

وتشهد عروض سيرك مونتي كارلو على طريق المطار بجانب عمان ويفز حشدا كبيرا من الجمهور خاصة وان عروضه تعد الاشهر في العالم ويقدم الفقرات الاستثنائية والخيالية والشيقة

تشتمل الفقرات على عرض السير على الحبل، وعروض الأكروبات باستخدام الحبل الرأسي الذي يتدلى من سقف الخيمة، علاوة على فقرة الكلاب الصغيرة، وعرض مُهَرِّجين اثنين يقدمان حركات فكاهية، وكذلك عروض الأكروبات، وفقرة الساحر، وعرض مشوق بطله أسد وأربع لبوات إضافة الى عروض الدراجات النارية .

وكانت جميع هذه الالعاب والمغامرات تتسم بالخطورة والطرافة وحبس الجمهور أنفاسهم عندما بدأت فقرة الحيوانات المفترسة

لقد استطاع سيرك مونت كارلو العالمي تسجيل اسمه بقوة في عالم الالعاب البهلوانية وهو الاشهر في العالم الذي تتماشى عروضه وفقراته مع كل الأعراق والثقافات، ووسجل الجمهور الاردني تفاعلا كبيرا وفرحة غامرة لدى الاطفال والكبار خاصة وان ما يقدمه العاملون يتميز بالاحتشام وهو يتناسب مع الاسرة الاردنية والمجتمع