تأمين “الحج والعمرة” مع gig | الشرق العربي للتأمين بأسعار مميزه وتغطيات شاملة

الاصلاح نيوز-

نظراً لما توليه شركة gig | الشرق العربي للتأمين من اهتمام بكافة عملائها الكرام القاصدين زيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، تقدم الشركة برنامج تأمين “الحج والعمرة” الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير راحة البال لجميع العملاء الكرام ابتداءاً من 6.5 دنانير .

يتألف هذا البرنامج من ثلاثة تصنيفات وفئات مختلفة وهي: أساسي وبلس وإكسترا. تختلف في سقف تغطياتها و التي تبدا من 10,000 دولار امريكي إلى أن تصل الى 25,000 حسب البرنامج المختار حيث تبدأ الأسعار من 6.5 دينار فقط لبرنامج حج وعمرة أساسي إلى أن تصل أقصاها إلى 26.5 لبرنامج حج وعمرة إكسترا.

حيث تشمل هذه البرامج تغطيات متعددة تغطي الحاج أو المعتمر ضد الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها كتغطية النفقات الطبية والإخلاء الطبي وضياع أو فقدان الأمتعة والمساعدة الدولية وإعادة الجثمان إلى بلد الإقامة .

ومن المعروف أن شركة gig | الشرق العربي للتأمين تمتاز دائماً بسعيها لتقديم وتطوير كافة البرامج التأمينية التي تلبي كافة احتياجات عملائها الكرام .