الأمانة تنفذ أعمال تعبيد على طريق المطار ما بين الدوار السابع والسيفوي

الاصلاح نيوز-

تقوم أمانة عمان الكبرى بتنفيذ أعمال تعبيد على شارع المطار في الجزء الواقع ما بين الدوار السابع وجسر السيفوي، مما يتطلب إغلاقات جزئية في الموقع بالتنسيق مع دائرة السير وذلك إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الجمعة ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد السبت.

وقال مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان اعمال التعبيد ستشمل تعبيد أسفل الجسر للقادم من الدوار السابع بإتجاه المطار ؛ واللُّوب المتجه من شارع المطار بإتجاه السيفوي .

وبين الفاعوري انه سيتم ، وبالتعاون بين أمانة عمان الكبرى و ادارة السير المركزية توفير وسائل السلامة المرورية ،والشواخص الارشادية وتواجد رقباء السير وأعوان المرور في الموقع لتقديم المساعدة والارشاد للاخوة السائقين .(بترا)