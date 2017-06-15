هذا ما حدث بين ظافر عابدين ورامز جلال في الكواليس.. بالفيديو

الاصلاح نيوز-

أثارت ردة فعل الفنان التونسي ظافر عابدين العنيفة خلال ظهوره في برنامج «رامز تحت الأرض» جدلاً كبيراً في أوساط متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن النجم لم يكتفِ بضرب مقدّم البرنامج رامز جلال أمام الكاميرات. فقد انتشر أخيراً فيديو يُظهره وهو يقوم بذلك مجدداً في الكواليس.

وبدا رامز في المقطع وهو يحذر معجبات الممثل ويكشف أنه «رخم». وقال: «أحب أوجه رسالة لكلّ الحريم المعجبين بظافر العابدين. ده رخم جداً». فقام الأخير بضربه ممازحاً.

أثارت ردة فعل الفنان التونسي ظافر عابدين العنيفة خلال ظهوره في برنامج «رامز تحت الأرض» جدلاً كبيراً في أوساط متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن النجم لم يكتفِ بضرب مقدّم البرنامج رامز جلال أمام الكاميرات. فقد انتشر أخيراً فيديو يُظهره وهو يقوم بذلك مجدداً في الكواليس.

وبدا رامز في المقطع وهو يحذر معجبات الممثل ويكشف أنه «رخم». وقال: «أحب أوجه رسالة لكلّ الحريم المعجبين بظافر العابدين. ده رخم جداً». فقام الأخير بضربه ممازحاً.