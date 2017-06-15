حادثا إطلاق نار في فيرجينيا وسان فرانسيسكو واصابة نائب جمهوري

الاصلاح نيوز-

أصيب النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي ستيف سكاليز بجروح بالغة بعدما أطلق مسلح النار صباح أمس (الأربعاء) على مجموعة من النواب الجمهوريين في ولاية فيرجينيا. وفي ولاية سان فرانسيسكو، قتل موظف في شركة خدمة البريد المتحدة (يو بي إس) ثلاثة من زملائه، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وفي التفاصيل، أن مسلحاً أطلق النار صباح أمس على أعضاء في الكونغرس من الحزب «الجمهوري» أثناء ممارستهم رياضة البيسبول في منطقة الكسندريا قرب العاصمة واشنطن، فأصاب أشخاصاً عدة من بينهم سكاليز، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه ونقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً.

وعرضت وسائل إعلام محلية صوراً لمطلق النار الذي قالت إنه يدعي جايمس هودجكينسون (66 عاماً) من ولاية الينوي، ونقلت عن زوجته أنه ليبرالي معارض لانتخاب الرئيس دونالد ترامب، وأنه كان ناشطاً في الحملة الانتخابية للمرشح اليساري بيرني ساندرز.

وقال عضو مجلس النواب عن ألاباما مو بروكس لشبكة «سي أن أن»، إن المهاجم كان يحمل بندقية ويطلق النار من خلف سياج معدني في موقع في الملعب، حيث كانت مجموعة أعضاء الكونغرس تمارس الرياضة.

وأضاف بروكس أن المسلح «أطلق ما بين 50 و100 طلقة». وكتب مذيع شبكة «فوكس نيوز» بريت باير على موقع «تويتر» أن سكاليز أصيب في فخذه. ولاحقا، أصدرت إدراة المستشفى بياناً أكدت فيه أن السيناتور خضع إلى عملية جراحية.

ويعد سكاليز أحد أبرز الأعضاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهو نائب عن ولاية لويزيانا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقاً على الحادثة، إن المسلح المشتبه به الذي فتح النار على أعضاء جمهوريين في الكونغرس، لقي حتفه من جراء إصابات تعرض لها خلال إطلاق النار.

وفي سان فرانسيسكو، قتل موظف في شركة “يو بي إس” ثلاثة من زملائه، قبل أن يطلق النار على نفسه. وذكر قناتا تلفزيون محليتان أن المهاجم الذي قالا إنه موظف بالشركة أطلق النار على نفسه عقب مواجهة الشرطة له بعدما فتح النار على زملائه. وأضافا مستشهدين بمصادر من سلطات إنفاذ القانون أنه توفي لاحقا في مستشفى بالمنطقة.

وقال مساعد قائد الشرطة المحلية توني تشابلن خلال مؤتمر صحافي إن الحادث ليس مرتبطا بالإرهاب، لكن الدافع ليس معروفا. وعثرت الشرطة على سلاحين ناريين في المنشأة التي يعمل بها 350 شخصا.

من جهتها، أكدت “يو بي إس” في بيان “وقوع حادث يشمل موظفين داخل منشأة الشركة في سان فرانسيسكو في وقت مبكر هذا الصباح”. وأضافت أن “سلطات إنفاذ القانون المحلية سيطرت على المنشأة وتجري تحقيقا. لا يمكننا في هذا التوقيت تقديم معلومات بخصوص هوية الأشخاص الذين تشملهم الواقعة انتظارا لتحقيق الشرطة”.