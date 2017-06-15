مصير الدردور يتضح خلال أيام .. وسمير مطلوب من ثلاثة فرق

الاصلاح نيوز-

يتحدد مصير انتقال اللاعب حمزة الدردور لاحد الأندية خلال أيام قليلة وبعد وصول المنتخب الى عمان فجر اليوم الخميس.

وحسب مصادر مطلعة فإن الفيصلي قد شرع بمفاوضات غير رسمية مع اللاعب وعلى أن تدخل الصفة الرسمية بعد وصوله، في وقت ظهرت فيه إشارات تقارب بين الطرفين.

من ناحيته بات اللاعب احمد سمير مطلوًبا للتوقيع من ثلاثة أندية هي الفيصلي والوحدات والجزيرة وجميعها أكدت ان اللاعب قريب من التوقيع معها بعد ان اعطى اشارات بالموافقة المبدئية.

كما تترقب اغلب اندية المحترفين عودة المنتخب من فيتنام للمباشرة بالشروع بالتفاوض مع اللاعبين او انهاء الامور مع اللاعبين الذين اتفقت معهم على الانتقال إليها رسمياً.

وابدى نادي الرمثا عدم تسرعه بضم اللاعبين باعتبار ان الوقت لا يزال متوفر لدراسة كافة المعطيات، إلى جانب أن النادي لن يتعاقد مع اي لاعب الا للحاجة الماسة بينما صدرت تلميحات بشأن قرب التعاقد مع اللاعب العراقي علاء عبد الزهرة ولكن دون ان تتأكد صحتها للآن.

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