الأمن يحذر من “محتالي موسم الحج” ويعتقل أحدهم

الاصلاح نيوز-

حذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع الاشخاص ممن يدعون قدرتهم على استخراج فيز لأداء فريضة الحج والذين ينشطون في مثل هذا الوقت من العام مستغلين قرب موسم الحج وحاجة البعض، منبهةً إياهم إلى التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية فقط لإتمام أي من معاملات الحج أو استخراج الفيز الخاصة بها.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام “إن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الوسط قد باشروا التحقيق في شكاوى سجلت لديهم من قبل عدد من المواطنين من مختلف محافظات المملكة وادعائهم بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم عن طريق إيهامهم بأنه قادر على تامين فيز لأداء فريضة الحج مقابل مبالغ مالية، وأنه ولدى تسلمه المبلغ من قبلهم يقوم بإغلاق هاتفه الخلوي والاختفاء عن الأنظار”.

وأضافت “أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات تم تحديد المشتبه به الرئيس في ارتكاب تلك القضايا وبتتبعه ورصده تم تحديد مكان تواجده وألقي القبض عليه وتم توديعه إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني”.