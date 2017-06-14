مركز حماية وحرية الصحفيين يقيم امسية رمضانية تكريما للإعلاميين

الاصلاح نيوز-

اقام مركز حماية وحرية الصحفيين امس الاثنين امسية رمضانية تكريما للإعلاميين، تحت رعاية رئيس مجلس ادارة المركز رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي ووزير العمل علي الغزاوي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ونخبة من الوسطين الاعلامي والصحفي برعاية شركة زين.

واكد الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور، على الدور الذي يضطلع به المركز في تطوير الواقع الاعلامي ودعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام والإعلاميين، معبرا عن سعادته بمن اثرى التجربة الاعلامية في مركز حماية وحرية الصحفيين من النخب الاعلامية والصحفية في الاردن .

وقال ان المركز انطلق دفاعا عن حرية الاعلام، معلنا عن قرب اطلاق مبادرة لتكريم المؤثرين في الاعلام، والتي تهدف لتكريم شخصيات اثرت مسيرة الاعلام بالإنجازات المرموقة، اضافة الى تأثيرهم ومكانتهم التي تعتبر موضع ثقة الجماهير .

ولفت منصور، إلى ان الشراكة التي تقدمها شركة زين تعتبر موضع تقدير لدورها في دعم مسيرة الاعلام والتي تعتبر حاضرة في كل مجال .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة، اننا نحرص على دعم وتوثيق التواصل مع اصحاب الاقلام الحرة المدافعين عن حرية الاعلام، مشيرا إلى ان قطاع الاعلام على سلم اولويات الشركة لتمكين الاعلام من ايصال رسالته الهادفة الى جميع الفئات باتزان ومهنية .

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والغنائية، بحضور نخب اعلامية وسياسية، الى جانب بعض الفعاليات الرسمية .

يشار الى ان مركز حماية وحرية الصحفيين يعتبر مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تسعى إلى الدفاع عن حرية الإعلام وتوفير الحماية للصحفيين العرب والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، وتعمل على تطوير مهاراتهم المهنية وتمكينهم من الوصول الحر للمعلومات وتغيير وتطوير التشريعات التي تفرض قيودا على حريتهم وبناء بيئة سياسية واجتماعية وثقافية داعمة لإعلام حر ومستقل.