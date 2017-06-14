مع gig | الشرق العربي للتأمين حماية مضاعفة للمنازل ضد مختلف الأخطار

كما عودتكم دائماً شركة الشرق العربي للتأمين بتقديمها لأفضل البرامج التأمينية التي من شأنها توفير أعلى مستويات الراحة والطمآنينة لعملائها الكرام , يأتي برنامج “عرين” ليمنح العميل ذاك الشعور الدافئ بالراحة والطمأنينة في منزله، حيث يوفر البرنامج مزايا عديدة, وحماية مضاعفة ضد الزلازل والأخطار الطبيعية.

ويوفر لك البرنامج تغطية تأمينية وحماية متكاملة لا غنى عنها ,كالحماية من أخطار الحريق الصواعق والإنفجار المنزلي, السرقة المصحوبة بالعنف (الكسر والخلع), العواصف والأعاصير والفيضانات والزلازل الأرضية, بالإضافةإلىتغطيةالخسارةو/او الضررالناتجعنتساقطوتراكمالثلوجفوقالكراجالخارجي.

هذا ويقدم برنامج “عرين” تأمين البناء والأثاث ومحتويات المنزل بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية, تأمين المصاغ والمجوهرات وتغطية ممتلكات الغير إن كانت في حيازة طالب التأمين وبحدٍ أقصى 500 ديناربشرط الإبلاغ عنها في طلب التأمين و تأمين خسارة بدل الإيجار لغاية مبلغ2,500 دينار سنوياً , والعديد من المزايا الأخرى.