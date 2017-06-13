اورنج الأردن تواصل دعمها لنشاطات تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

الاصلاح نيوز–

واصلت اورنج الاردن خلال شهر رمضان المبارك دعمها لبرامج ومبادرات تكية أم علي والتي تهدف إلى مكافحة الفقر والجوع وإحداث تغيير إيجابي مستدام في المملكة.

وحسب بيان صحافي عن اورنج الاردن اليوم، قام عدد من موظفي اورنج الأردن بالمشاركة في عدّة نشاطات خلال الشهر الفضيل بمشاركة الرئيس التنفيذي جيروم هاينك، وعدد من المدراء التنفيذيين، ومتطوعي نادي اورنج للمسؤولية الإجتماعية “نما”، بتقديم طعام لضيوف “موائد الرحمن” في تكية أم علي، وهو البرنامج التابع للتكية والذي يستهدف إطعام مئات من العائلات العفيفة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك. كما سيقوم العديد من الموظفين المتطوعين خلال الأسبوع الحالي بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في لواء الرصيفة .

وقال هاينك في البيان ، “نحرص في اورنج الأردن المشاركة عاماً بعد عام في المبادرات والأنشطة الخيرية التي تقوم بها تكية أم علي، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك المتسّم بروح العطاء والسلام والمحبة ونفخر بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعنا بهذه المؤسسة ونؤمن بأننا نتقاسم أهداف مشتركة تتمحور حول إحداث فوارق إيجابية في جميع شرائح المجتمع” .

–(بترا)