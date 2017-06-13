الملكة رانيا العبدالله تحضر إفطاراً لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

الاصلاح نيوز-

حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إفطاراً أقامته أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لعدد من المشاركين في برنامج الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة وبرنامج الدبلوم المهني للقيادة التعليمية المتقدمة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي المحافظة والرئيس التنفيذي للأكاديمية هيف بنيان.

وكانت جلالة الملكة رانيا أطلقت دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين عام 2016، ويؤهل الدبلوم معلّمي المستقبل للتعامل مع الغرف الصفية لتكون مصدراً للإبداع والقيادة وتنمية الفضول الفكري والمشاركة المدنية (المواطنة) بين الشباب الأردني، وهو أول دبلوم مهني في هذا التخصص على المستويين المحلي والأقليمي معتمد من قبل الجامعة الأردنيّة ويطبق بالشراكة مع معهد التربية – كلية لندن الجامعية (UCL-IOE) وبدعم من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وبُدء بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة ويستمر استقبال الطلبات حتى منتصف اب المقبل. كما وظهر اهتمام من غير الأردنيين لتقديم طلب للحصول على الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة.

وأطلقت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين برنامج الدبلوم المهني للقيادة التعليمية المتقدمة في آيار عام 2016 بالتعاون مع الجامعة الأردنية؛ الجهة المانحة لشهادة الدبلوم المهني.

وتم تطوير البرنامج ويتم تنفيذه بالشراكة مع جامعة كونيتيكت وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من وزارة الشؤون الدولية في كندا ضمن مشروعها “تعزيز برامج التنمية المهنية للمعلمين” مع الأكاديمية.

بترا