جت : إعلان طرح عطاء توريد وجبات

الاصلاح نيوز-

ترغب شركة النقليات السياحية الارنية ( جت ) باستدراج عروض من الشركات المتخصصة بتقديم الطعام لتوريد وجبات على متن رحلاتها الـ(VIP) ورحلاتها على الخطوط العادية ومن جميع مواقع الشركة ( الزرقاء , اربد , عمان , العقبة ) على أن يتوفر في المورد الشروط التالية :-

1- يجب على المورد تقديم الاوراق الرسمية بتسجيل الشركة او المؤسسة لدى الجهات المختصه

2- يجب على المورد تقديم جميع الشهادات الصحية اللازمة لممارسة عمله على ان تكون سارية المفعول .

3- يجب على المورد تقديم عرض سعر يتضمن اسعار ومحتويات الوجبات لرحلات VIP و اسعار ومحتويات الوجبات لرحلات الخطوط العاديه

4- في حال إرساء العطاء يجب احضار كفالة بنكية ( كفالة حسن تنفيذ)

5- آخر موعد لتسليم العروض يوم الخميس تاريخ 22 / 06 / 2017

6- لجنة فتح العطاءات غير ملزمة بأقل الاسعار

– يتم استلام نسخ العروض ابتداءً من يوم ( الأحد ) تاريخ 18/06 /2017 اثناء ساعات العمل الرسمي من الساعة الحادية عشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في قسم الشؤون القانونية / الادارة العامة / شركة جت / الدوار السابع / خلف الملكية الاردنية

للاستفسار هاتف رقم 0796079998 .