القبض على 4 أشخاص يبيعون المشروبات الروحية بمنازلهم

الاصلاح نيوز-

ألقى العاملون في شرطة وأمن وقائي اربد عصر اليوم الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص يقومون ببيع المشروبات الروحية بمنازلهم في اربد.

وقال مصدر أمني انه وبعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين حول قيام بعض الاشخاص بانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك وبيع المشروبات الروحية

داخل منازلهم في مدينة اربد، قام رجال الأمن بمتابعة المعلومات وتحديد بعض المنازل التي يتم فيها بيع المشروبات بناء على المعلومات الواردة اليهم.

ولفت المصدر الى ان رجال الأمن قاموا بتفتيش احد المنازل حيث تم ضبط كمية من المشروبات الروحية داخل منزله تقدر بحوالي ٣٢ زجاجة مختلفة الانواع والاحجام، مشيرا الى ضبط 3 اشخاص داخل المنزل من ارباب السوابق الجرمية.

كما تم تفتيش منزل اخر بعد ورود معلومات حوله كذلك وتم ضبط كميات من المشروبات الروحية، حيث ضبط مالك المنزل.

المصدر أكد ان الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق مع الاشخاص الاربعة، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.