سحب شوكلاتة “غالكسي” من السوق البريطانية خشية احتوائها على بكتيريا السلمونيلا

الاصلاح نيوزـ

أعلنت مجموعة “مارس″ الجمعة عن سحبها سبعة أصناف من منتجاتها في بريطانيا وإيرلندا إثر مخاوف من احتمال احتوائها على بكتيريا السلمونيلا الضارة.

وجاء في بيان صادر عن فرعي المجموعة في بريطانيا وإيرلندا أن “كمية قليلة” من المنتجات متأثرة بهذه المشكلة وهي تُسحب من الأسواق “حفاظا على ثقة المستهلكين وسلامتهم”.

وتطال عملية السحب ثلاثة أنواع من شوكولا “غالاكسي” بالحليب ونوعين من “غالاكسي كاونترز″ و”غالاكسي مينسترلز″ وألواح “مالتيزرز تيزرز″ التي تنتهي صلاحيتها إما في 6 أو في 13 أيار/مايو 2018.

وقد تتسبب بكتيريا السلمونيلا بتسمم غذائي وحمى وإسهال.