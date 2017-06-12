دروغبا يتألق في أميركا

الاصلاح نيوز-

استهل مهاجم منتخب ساحل العاج لكرة القدم السابق ديدييه دروغبا، بنجاح مسيرته مع فريقه الجديد فينيكس الأميركي من الدرجة الثانية بقيادته إلى الفوز على فانكوفر (2-1).

وافتتح دروغبا التسجيل في الدقيقة 40، وصنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة الى زميله السابق في تشلسي الإنكليزي شون رايت فيليبس (77).

وحضر أكثر من 7 آلاف متفرج المباراة الأولى لدروغبا المتوج مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا (2012)، و4 ألقاب في الدوري، مع فينيكس.

وقال دروغبا الذي لم يلعب أية مباراة رسمية منذ الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين مع فريق مونتريال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: «من الجيد دائماً هز الشباك، ولكن ذلك لم يكن أكثر أهمية. كنت أريد الاستمتاع باللعب». ومكن الفوز فينيكس من الارتقاء الى المركز الثامن في الترتيب (15 نقطة) لكنه يتخلف بفارق 18 نقطة عن ريال موناركس المتصدر.

وكان دروغبا (39 عاما) انضم إلى صفوف فينيكس في نيسان (أبريل) الماضي وسينضم في نهاية مسيرته إلى الجهاز التدريبي للنادي، الذي يأمل بالحصول على رخصة اللعب في دوري النخبة. وخاض الفريق مباراته الأولى بقيادة المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون الذي تعاقد معه الشهر الماضي.