جلسات تصوير في الطبيعة للمقبلين على الزواج

الاصلاح نيوز-

لم تعد جلسات التصوير مقتصرة على المشاهير وأبناء الطبقات الميسورة، إذ انتشرت هذه العادة في مصر أخيراً على نطاق واسع وباتت تقليداً يتبعه المقبلون على الزواج كجزء من تقاليد الاحتفال.

وشهد مجال التصوير طفرة مع تلك الموضة التي أتاحت مساحة أكبر للتنافس في إطار السعي نحو ابتكار أفكار جديدة عند التصوير، بخلاف الصور التقليدية التي كانت تلتقط في الاستوديو التصويري، مثل وقوف العروسين أمام مناظر طبيعية. فالآن، ينزل العروسان إلى الشاطئ لالتقاط الصور، أو إلى الأماكن العامة والحدائق المفتوحة، ومعهما بعض أدوات التصوير مثل «الشنب» والبرواز وغيرها من الأدوات التي تعطي شكلاً مختلفاً للصور.

ويقول المصور أمير إبراهيم الذي اتجه إلى تصوير الـ «فوتوسيشن»، إن الطبيعة والأماكن العامة مليئة بالأفكار الجريئة، وأنه يواكب العالم الذي هو في حالة تجدد دائم، كما يثور على كل ما هو «قديم وممل».

ويضيف: «لا يشترط أن يقصد العروسان أماكن باهظة الثمن للتصور، إذ توجد بعض الأماكن الجذابة وغير المكلفة منها حديقة الأزهر في القاهرة، فهي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجعل منها مكاناً مميزاً للتصوير، إضافة إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي يعتبر من أروع الشوارع الموجودة في القاهرة ويمنح للصور بعداً تاريخياً. وفي الإسكندرية حدائق المتنزّه التي تتميز بإطلالتها على البحر المتوسط، ما يجعل منها مكاناً رائعاً للتصوير».

وعن أصل تلك الموضة يقول أمير: «جاءت إلينا من الغرب، لكنها أخذت المسار الشرقي، فالغرب أساليبه تختلف تماماً عن أساليب الشرقيين عموماً والمصريين خصوصاً في ظل العادات والتقاليد. وكانت في بداياتها غير متاحة للعامة فهي تعتبر باهظة الثمن، ولكن الآن مع تغير الأحوال وإيجاد أماكن مفتوحة كثيرة من دون رسم دخول، يفضلها المقبلون على الزواج لما تتيحه من أشكال رائعة وذكرى ليوم لا ينسى».