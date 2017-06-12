10.6 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في الأردن خلال 6 سنوات

الاصلاح نيوز-

قدر تقرير «الاستثمار العالمي لعام 2017» الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للمملكة بـ 10.6 مليار دولار، وذلك خلال السنوات من 2011 وحتى نهاية 2016.

وقال التقرير الجديد أن الاستثمار الأجنبي سجل اعلى مستوى له في المملكة خلال العام 2014 حيث بلغت قيمة الاستثمارات خلاله 2.2 مليار دولار، علما بان الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.5 مليار دولار في 2011، ليرتفع إلى 1.6 مليار دولار في العام 2012، وفي العام 2013 سجل الاستثمار الاجنبي المباشر للمملكة 1.95 مليار دولار، ليرتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2014، ومن ثم ينخفض الى 1.6 مليار دولار في العام التالي، اما في 2016 فقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر 1.54 مليار دولار.

ومن المتوقع بحسب التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 5% عالميا، ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار في العام 2017، وذلك بسبب توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الاقتصادية، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات، مبينا ان تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر شهدت تراجعا بنسبة 2% العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغت حينها 1.75 ترليون دولار

ورجح التقرير أن تتواصل الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى العام المقبل، ليصل مجموع التدفقات إلى 1.85 تريليون دولار، غير ان هذا المستوى يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 1.9 تريليون دولار في العام 2007.

وقالت»الاونكتاد» إن الطريق إلى تحقيق الانتعاش الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر يظل مليئًا بالعثرات، وسط حالة من التفاؤل المشوب بالحذر، فعلى الرغم من أن هذا التقرير يتوقع حدوث زيادة معتدلة في التدفقات في العام 2017، فإن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع مستوى المخاطر الجغرافية وحالة عدم اليقين السياسي يمكن أن تؤثر في حجم هذا الانتعاش. واشار التقرير الجديد الى أن الولايات المتحدة ظلت تمثل أكبر متلق للاستثمار الأجنبي في العام الماضي، تليها المملكة المتحدة، وجاءت في المركز الثالث الصين.