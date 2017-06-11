ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة الى عقد دورة استثنائية

الاصلاح نيوز-

صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر تموز سنة 2017 ميلادية، من أجل إقرار الأمور التالية: مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017.

مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017.

مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.

مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017.

مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017.

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.