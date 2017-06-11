(نسوي القدم) يكثف تحضيراته لمواجهة الجزائر ودياً

الاصلاح نيوز-

يواصل المنتخب النسوي لكرة القدم تدريباته التي تجري بمعدل اربع جرعات اسبوعية على ملعب البولو والكرامة بمدينة الحسين للشباب، تأهبا لمواجهة الجزائر وديا في عمان يومي 16 و19 الجاري.

وتأتي المباراتين ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب النسوي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي يستضيفها الاردن في نيسان المقبل، والمؤهلة لكأس العالم في فرنسا 2019، فيما يستعد المنتخب الجزائري للمشاركة كأس افريقيا العام المقبل.

وتشارك في نهائيات كأس آسيا الى جانب المنتخب النسوي، كوريا الجنوبية والفلبين وتايلند وفيتنام وأستراليا والصين واليابان، حيث تحصل المنتخبات الخمسة الأولى على بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب النسوي المؤلف من ماهر أبو هنطش وسوسن الحساسين ومدرب الحراس سمير رحال، في ظل غياب المدير الفني الأميركي مايكل ديكي، بسبب زيارته لبلده.

الى ذلك، يدخل المنتخب النسوي الاربعاء المقبل في معسكر تدريبي مغلق في احد فنادق عمان تحضيرا للملاقاة الجزائر، وينتظر ان يعلن الجهاز الفني خلال اليومين المقبلين التشكيلة التي ستشارك في المعسكر.

ومن المنتظر ان يصل بعد غد الى عمان المنتخب الجزائري، حيث سبق له ان زار الاردن في شباط الماضي والتقى المنتخب النسوي في مباراتين وديتين انتهت الاولى بفوزه 2/1 فيما خسر في الثانية 2/3.