654.5 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة لنهاية شهر 5

الاصلاح نيوز-

انخفضت الشيكات المعادة لدى مركز المقاصة الإلكترونية بين البنوك العاملة في المملكة، عددا وقيمة، سواء للفترة من بداية العام لنهاية أيار الذي سجل اكثر تراجعا ، بحسب احدث تعديل لبيانات الشيكات المقدمة لمركز المقاصة في نهاية الاسبوع الماضي.

وتراجع عدد الشيكات المعادة بنسبة 2ر1 بالمئة إلى 205925 شيكا لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع 208415 شيكا للفترة ذاتها من 2016، حوالي 63 بالمئة من مجموع الشيكات المعادة هي لعدم كفاية الرصيد و37 بالمئة لأسبب أخرى.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص الإلكتروني بين البنوك حوالي 4 ملايين و351 الف شيك.

كما تراجعت قيمة الشيكات المعادة من أصل الشيكات المقدمة للتقاص حوالي 5ر3 بالمئة إلى 5ر654 مليون دينار مقابل 678 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وفيما يتعلق بشهر أيار وحتى نهاية الاسبوع الأول من شهر حزيران من العام الحالي، فقد بلغ عدد الشيكات المعادة 43689 ألف شيك مقارنة مع 54627 ألف شيك للفترة ذاتها من 2016.

وشكلت الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من أصل قيمة الشيكات المعادة حوالي 60 بالمئة فيما شكلت الشيكات المعادة لأسباب أخرى النسبة المتبقية.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لشهر ايار مع الاسبوع الأول من شهر حزيران 8ر151 مليون دينار مقابل 5ر167 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها بانخفاض نسبته 3ر9 بالمئة، علما أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بلغت 5ر19 مليار دينار في هذه الفترة.

بترا