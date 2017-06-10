قرقاش: لا حوار قبل التزام قطر بوقف دعم الإرهاب

الاصلاح نيوز-

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، السبت، إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الحالية مع قطر، لكنه شدد على أنه ‘لا حوار قبل أن تلتزم الدوحة بوقف دعم وتمويل التطرف والإرهاب’.

وأضاف عبر حسابه الخاص على تويتر أن سياسات قطر الإقليمية أنتجت الفوضى والتطرف والعنف.

يذكر أن كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن والحكومة الليبية المؤقتة وموريشيوس وموريتانيا وجمهورية المالديف وجمهورية جزر القمر قد قطعت العلاقات مع قطر.

كما أصدرت القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة ‘قائمة للإرهاب’ تضم 59 فردا و12 كيانا إرهابيا تدعمهم وتمولهم قطر.

وكالات