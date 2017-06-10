التعليم العالي تنبه الطلبة لضرورة معرفة الجامعات المعترف بها

الاصلاح نيوز-

أهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج المملكة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohe.gov.jo والاطلاع على قوائم الجامعات المعترف بها.

وبينت الوزارة ببيان السبت أن الموقع يزفر كافة المعلومات التي يحتاجها الطالب عن الجامعات الراغب الالتحاق بها والتأكد ان التعليم العالي يعترف بها.

وطلبت الوزارة من الطلبة الاطلاع على التعليمات المنشورة على الموقع الإلكتروني للتأكد من أن شهاداتهم في الثانوية العامة من حيث الفرع والمعدل تؤهلهم للالتحاق بالتخصص المطلوب، وذلك حفاظا على مصلحة الطالب وحقوقه عند التقدم لمعادلة شهادته بعد التخرج.

ونبهت الوزارة الى انه وخلاف ذلك يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة كونه لم يلتزم بالاطلاع على الشروط المتعلقة بدراسته بالخارج من حيث معدله بالثانوية العامة ومدى ملائمة تخصصه الذي يدرسه مع فرع الثانوية العامة او اعتراف وزارة التعليم العالي بالجامعة التي ينوي الطالب الالتحاق بها.

بترا