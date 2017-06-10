الفوسفات توقف بدل التنقلات للإدارة العليا

الاصلاح نيوز-

قرر رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وقف صرف بدل النقل لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأي من العاملين الذي تتطلب أعمالهم صرف سيارة لهم من الشركة وفق الأنظمة المرعية.

وقال بيان اصدرته الشركة اليوم السبت، إنه سيتم استرجاع أي بدل نقل تم صرفه لأي من المشمولين بالقرار اعتبارا من الأول من نيسان الماضي، في الوقت الذي طلب فيه رئيس المجلس من وحدة التدقيق الداخلي التأكد من تنفيذ مضمون القرار وتقديم تقرير مفصل بذلك الى مجلس الإدارة خلال فترة لا تتجاوز اسبوع من تاريخه.(بترا)