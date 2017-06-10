توقيف شخصين تورطا بالفيديو المسيء والبحث عن آخرين

الاصلاح نيوز-

أكد مصدر امني مسؤول أن لجنة التحقيق في إدارة البحث الجنائي والامن الوقائي التي تولت متابعه التحقيقات في الفيديو المسيء لرموز وطنية وزعماء عرب ألقت القبض على شخصين من منظمي ومشرفي الحفل الذي اقيم داخل نادي الوحدات.

وتابع المصدر ان التحقيقات ما تزال مستمرة والبحث جار عن اخرين ساهموا وشاركوا في نشر الفيديو وإعداده وتنظيم الحفل تمهيدا لاحالة كل من يثبت تورطه لمدعي عام محكمة امن الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وكانت وزارة الشباب شكلت لجنة تحقيق وفق أحكام نظام الأندية للتحقيق بالفيديو المتداول والمنسوب للجنة الثقافية في نادي الوحدات.

ووفق مدير الاعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب عمر العزام، فإن “التصرف الأرعن والمسيء تتحمله الهيئة الإدارية صاحبة الوصاية على إدارة الفعاليات والاشراف عليها حال ثبوته”، مشيرا الى ان الوزارة طلبت استيضاحا عاجلا حول هذا الفيديو.

واضاف ان اللجنة ستبحث بترخيص إقامة النشاط تبعا للتعليمات والشروط وخلافا لذلك فإنها لن تتوانى عن تطبيق القانون، إذ إن الاصل في هذه الأندية أن تكون ذات مساحات للقاء الشباب وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

من جهته، أعلن مجلس إدارة نادي الوحدات في بيان على موقعه الإلكتروني، رفضه التام والقاطع للفيديو المتداول على صفحات التواصل الإجتماعي والذي تم نسبه إلى أنشطة اللجنة الثقافية في نادي الوحدات.

وقال النادي إنه سيشكل لجنة تحقيق داخلية للتأكد من صحة الفيديو المتداول وكيف تم عرضه في المسابقة الثقافية، وفي حال ثبوت صحته، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك وفق الطرق القانونية.

وأضاف البيان أن رئيس النادي سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة للتباحث في هذا الموضوع يوم الأحد المقبل، مؤكدا الرفض التام لكل محاولات العبث بنسيجنا الوطني تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.