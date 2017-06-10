الصحة تحذر كبار السن من ارتفاع درجات الحرارة

الاصلاح نيوز-

اكدت وزارة الصحة ان ارتفاع درجات الحرارة والاصابة بضربة الشمس لها مخاطر صحية لا سيما على كبار السن والاطفال والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي لوكالة الانباء الاردنية ان ضربة الشمس هي الاكثر شيوعا عند ارتفاع درجات الحرارة وتحدث الاصابة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني خاصة في الجو الجاف وفقدان كمية كبيرة من الماء والاملاح ما يؤدي ايضا للإصابة بالجفاف .

وقال ان اعراض ضربة الشمس تتمثل باحمرار الجلد وجفافه وسخونته والتعب والارهاق وارتفاع في درجة حرارة الجسم وتسارع دقات القلب والدوخة.

واشار الى ان هناك فئات اكثر عرضه ولديهم عوامل تساعد على الاصابة بضربة الشمس كالمصابين بأمراض القلب والامراض المزمنة والاشخاص غير المتأقلمين مع المناخ كالسياح وكذلك المسنين والاطفال وهم اقل قدرة على مقاومة الحرارة المرتفعة .

وشدد الازرعي على اهمية وضرورة الاسعاف السريع للمصاب بضربة الشمس بنقله مباشره الى الظل وتسليط مروحة عليه ورش جسمه بالماء او الكحول واستنشاق الاكسجين ان وجد والتأكد من عدم انسداد مسالك الجهاز التنفسي والعمل على نقل المصاب الى اقرب مركز طبي.

واشار الى ضرورة اتباع الاشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لمدة طويلة وبخاصة في حال بذل مجهود بدني طرق الوقاية واهمها الاكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التجمع في اماكن قليلة التهوية وتجنب التعرض والسير تحت اشعة الشمس المباشرة لمسافات طويلة وملازمة الظل واستخدام المظلة ‘الشمسية’ وارتداء الملابس الفضفاضة وخاصة القطنية وحماية الاطفال من اللعب في فترات الحر الشديد والراحة عند الشعور بالتعب والاستلقاء في الظل في مكان جيد التهوية.

واوضح ان قلة افراز العرق لدى الاشخاص في ظل ارتفاع درجات الحرارة يعنى الحاجة الى كميات كبيرة من السوائل ويجب تناولها مباشرة دون تأخير.

بترا