رسوما استخراج البطاقة الذكية بعد منتصف حزيران ديناران

الأحوال تنفي فرض ٢٠ دينارا رسوما لاستخراج بطاقة ذكية بعد منتصف حزيران

الاصلاح نيوز-

اكد مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية و الجوازات انه لا صحة لما يشاع حول فرض رسوم اضافية عشرين دينارا للحصول على البطاقة الذكية بعد تاريخ 15-6-2017.

وبين المصدر ان ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عار عن الصحة ولا ينسجم مع التوجهات الحكومية الداعية دوما للتخفيف عن المواطنين.

وبين المصدر ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات مستمرة في إصدار البطاقة الذكية لجميع المواطنين والمقيمين خارج المملكة بعد التاريخ المشار اليه برسوم مقدارها ديناران فقط.

وبين المصدر ان الدائرة لن تدخر اي جهد في سبيل التسهيل على المواطنين.