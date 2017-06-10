التحقيق بشبهة انتحار شاب شنقا في الزرقاء

الاصلاح نيوز–

تحقق الاجهزة الامنية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء، بملابسات وفاة ثلاثيني شنقا مساء الجمعة، يشتبه أنه اقدم على الانتحار في منزله بحي الزواهرة وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر، إن غرفة العمليات الرئيسية تبلغت بوجود الجثة تتدلى في سقف غرفته وقد أزهقت روحه، حيث تم استدعاء فريق مسرح الجريمة للكشف على موقع الحادث ورفع البصمات، مضيفا أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الوفاة نجمت عن الاختناق.

وتابع المصدر أن الفريق الذي ضم مفرزة التحقيق في البحث الجنائي والمدعي العام والطبيب الشرعي، قاموا بالكشف الأولي على الجثة قبل نقلها إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الزرقاء الحكومي للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة.