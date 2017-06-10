منتخب “النشميات” يستضيف المنتخب النسوي الجزائري وديا

الاصلاح نيوز-

يصل الى عمان يوم الثلاثاء المقبل، وفد المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم، لمواجهة منتخب “النشميات” في مناسبتين يومي السادس عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي او ملعب الحسن باربد، ضمن خطة اعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للسيدات 2018، التي يستضيفها اتحاد الكرة للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، خلال شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل، بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وفيتنام وأستراليا والصين واليابان، اضافة الى المنتخب النسوي، فيما يستعد المنتخب الضيف للمشاركة كأس افريقيا العام المقبل.

وكان المنتخب الجزائري قد زار الاردن خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، وقابل المنتخب النسوي في مواجهتين انتهت الأولى بفوزه بنتيجة 2-1، وخسر المنتخب المواجهة الثانية بنتيجة 2-3.

ويواصل المنتخب الجزائري تحضيراته بقيادة المدير الفني عز الدين شيح على ملعب سيدي موسى بالعاصمة الجزائرية، وأكد شيح بان المباراتين الماضيتين مع المنتخب النسوي تميزتا بمستوى “كبير” أظهرت من خلاله اللاعبات الجزائريات مهارة وارادة وقوة في التفوق واثبات الذات أمام منتخب اردني “قوي”، معربا في ذات الوقت رضاه عن نتائج هذا التربص من حيث مساهمته في “تحسبن اداء ومستوى اللاعبات تحسبا لإجراء تصفيات نهائيات كأس افريقيا”.

وتقدم المنتخب الجزائري الى المركز الرابع والسبعين حسب التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الصادر في شهر اذار (مارس) الماضي، برصيد 1283 نقطة، فيما لم يدرج ترتيب منتخب الاردن بصفة مؤقتة في الترتيب نظرا لعدم خوضه اكثر من خمسة مباريات ضد الفرق المصنفة بصفة رسمية، وهو الذي كان يحتل المركز الثاني والخمسين والأول عربيا حسب التصنيف نفسه.

“النشميات” يواصل التحضيرات

يواصل المنتخب النسوي تدريباته بمعدل 4 جرعات اسبوعية على ملعب البولو والكرامة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة الجهاز الفني الاردني المكون من ماهر أبو هنطش وسوسن الحساسين ومدرب الحراس سمير رحال، في ظل غياب المدير الفني الأميركي مايكل ديكي، بسبب زيارته للعاصمة الامريكية، وتشتمل التدريبات على الجانبين البدني والفنية، والجملة التكتيكية والتقسيمات المتنوعة.

ويرنو المنتخب النسوي للإستفادة من التجربة الفنية الجزائرية، ومراقبة الحالتين البدنية والفنية عند اللاعبات، والعمل على تصويب الاخطاء التي قد تظهر خلال المباريات، ويأمل الجهاز في تأمين العديد من المباريات الودية التجريبية القوية مع منتخبات قوية خصوصا الاوروبية، اضافة للمعسكرات الداخلية والخارجية، بحثا عن التواجد بين منتخبات العالم الكبار خصوصا أن المنتخب يملك فرصة تاريخية بالتواجد في كأس العالم فرنسا 2019، حيث تنال المنتخبات الخمسة الأولى في نهائيات كأس آسيا بطاقات التأهل للمونديال.

الى ذلك، يدخل المنتخب يوم الاربعاء المقبل في معسكر تدريبي في احد فنادق العاصمة تحضيرا للمواجهة الجزائرية، وينتظر ان يعلن الجهاز الفني اسماء اللاعبات اللواتي سيتم اختيارهن للمشاركة في المعسكر.