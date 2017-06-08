النشامى يختبر جاهزيته بتعادل ودي مع هونج كونح

الاصلاح نيوز-

انهى المنتخب الوطني لكرة القدم، معسكره التدريبي في هونج كونج، بتعادله دون اهداف مع اصحاب الارض في المباراة الودية التي جرت أمس على ملعب مونج كوك استعداداً للقاء فيتنام الثلاثاء المقبل بتصفيات كأس آسيا 2019.

وقدم النشامى عرضاً فنياً متوسطاً في الشوط الاول رغم سيطرته على مجريات اللقاء، ليتصاعد مؤشر الاداء في «الثاني» دون ان ينعكس ذلك على النتيجة.

وفضل المدير الفني الدكتور عبدالله المسفر الدخول بتشكيلة ضمت معتز ياسين، ابراهيم الزواهرة، طارق خطاب، محمد الدميري، ياسر الرواشدة، بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمارنة، عدي الصيفي، منذر ابو عمارة، ياسين البخيت وبهاء فيصل.

وقدم المنتخب عرضاً «متحفظاً» عموماً في الشوط الاول بعد ان امتلك الكرة بشكل ملحوظ دون المغامرة في الهجوم، ونجح في وصول مرمى هونج كونج على فترات متقطعة منذ البداية مع تسديدة الصيفي التي مرت بجوار القائم (الدقيقة 3).

وكاد ابو عمارة ان يفتتح التسجيل بعد ان سدد كرة في مواجهة المرمى مستغلاً بينية الصيفي، لكن كرته اخطأت الشباك (16)، ثم اطلق السمارنة تسديدة قوية سيطر عليها الحارس (25)، ليعود عبد الرحمن بكرة ثابتة نفذها بذكاء امسكها ياب هونج (41).

في المقابل، نجح اصحاب الارض في بلوغ مرمى ياسين على فترات، حيث ردت العارضة رأسية جين كلامة اوخر الشوط، ونجح ياسين الى جانب دفاع النشامى بالحد من المناورات الهجومية الاخرى لهونج كونج.

زج الجهاز الفني بـ عامر شفيع بدلاً من ياسين وحمزة الدردور على حساب فيصل مطلع الشوط الثاني، وكان مهاجم المنتخب العائد للتو من الاصابة، قريباً من افتتاح النتيجة من لمسته الاولى بعد ان واجه المرمى وسدد كرة ابعدها الدفاع صوب ابو عمارة الذي ارسلها في الزاوية الضيقة، ليحولها الحارس لركنية (46).

نشط النشامى صفوفه مع دخول احمد سمير وموسى التعمري ثم مصعب اللحام عوضاً عن السمارنة وابو عمارة والبخيت على التوالي.. لينجح المنتخب في تطويق مرمى منافسه مع تنويع محاولاته في اصابة الشباك عبر الاختراق من العمق والتسديد، وسط كثافة عددية لهونج كونج اسهمت في اغلاق المنافذ مع «ضيق مساحة الملعب».

واصل المنتخب ضغطه في الدقائق الاخيرة، وجرب سمير حظه بتسديدة قوية ردها الحارس (84)، ثم تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء واضحة للتعمري، قبل اجراء التبديل الاخير بدخول محمود مرضي عوضاً عن الصيفي.

واهدر الدردور فرصة محققة عندما وضعه التعمري وحيداً في مواجهة المرمى بعد تمريرة متقنة، لكنه سدد بجوار القائم (86)، ثم ذهبت تسديدة عبد الرحمن القوية فوق العارضة (89)، لتأخذ المباراة في لحظاتها الاخيرة طابعاً مشحوناً بعد تعمد لاعبي هونج كونج الخشونة واهدار الوقت.

النشامى الى فيتنام

الى ذلك، يغادر وفد النشامى الى مدينة سايجون الفيتنامية مساء اليوم، لمواجهة اصحاب الارض في الجولة الثانية من التصفيات.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الثالثة بالتصفيات بعد فوزه في الجولة الاولى على كمبوديا 7-0، مع تعادل افغانستان وفيتنام 1-1.