د.الكيلاني: لا ادوية مزورة او منتهية الصلاحية في الصيدليات

الاصلاح نيوز-

اكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكلاني عدم وجود ادوية مزورة او منتهية الصلاحية في الصيدليات.

وقال ان ما اثارته جمعية حماية المستهلك بشان وجود ادوية مزورة ومنتهية الصلاحية تباعه في الاسواق، يتعلق بادوية مباعة قبل نحو ثلاث سنوات للجمعيات الخيرية العاملة في مخيم الزعتري، وان ضعاف النفوس قاموا بتهريبها من المخيم، لكنها لم تصل الى الصيدليات.

واكد د.الكيلاني في تصريح صحفي انه لامبرر منطقي للعبث بتاريخ انتهاء الاصناف المذكورة خاصة وان اسعارها متدنية وان المصنع الذي يقوم بانتاجها مستعد لاسترجاعها، الامر الذي يثير الشكوك بانها مباعة بطرق غير قانونية.

ولفت انه تواصل مع مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.هايل عبيدات والشركة المنتجة للدواء والتي اعربت عن استغرابها من مصدر الدواء، وانها لم تقم ببيع هذا الدواء للجمعيات العاملة في الزعتري، خاصة وان بيعها يتم وفق العطاءات والفواتير الرسمية للجهات المرخصة بشرائها مثل الصيدليات والمستودعات.

وشدد ان صيدليات المملكة خالية من الدواء الفاسد اوالمزور، خاصة وانها تخضع لرقابة شديدة، عدا عن المسؤولية الاخلاقية الكبيرة التي يتمتع بها الصيادلة.

واكد استعداد النقابة للتعاون مع جمعية حماية المستهلك لما فيه مصلحة المواطن والحفاظ على صحته والتي تعد من اولويات النقابة، داعيا في الوقت نفسه الى عدم التسرع في نشر اية معلومات قد تسيء للسمعة القطاع الصيدلاني والدوائي الاردني.

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