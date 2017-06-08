روبيرتو باجيو.. و (ركلة الكابوس)

الاصلاح نيوز-

فقرة رياضية رمضانية، نطل بها عليكم لنستذكر معاً، بعض المشاهد العالمية من مباريات وأحداث كروية راسخة في الأذهان وعالقة في الذاكرة، رصدتها -الرأي- للقراء.

صاحب الرقم 10

روبيرتو باجيو.. الإيطالي الوحيد الذي تمكن من هز الشباك في 3 نهائيات لـ كأس العالم، باجيو لم يفز أبداً بجائزة أفضل هداف، إلا أنه يُعد صاحب خامس أحسن سجل تهديفي في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 205 أهداف، بعد سيلفيو بيولا وجونار نوردال وجيوسيبي ميازا وجوسيه ألتافيني.

بلغ روبيرتو باجيو مكانة كبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية، فقد كان يتمتع بموهبة استثنائية، كما كان يتميز بشخصية في منتهى القوة على غرار إريك كانتونا.

قضى ابن بلدة كالدونيو كل سنوات مشواره الكروي في إيطاليا، حيث تميزت مسيرته بالتضحيات قبل بلوغ سكة الشهرة والتألق، إذ نجح في التغلب على لعنة الإصابة التي طاردت ركبته اليمنى على مر السنين والمواسم.

كانت نقطة القوة لديه تتجلى في سرعة بديهته وذكائه ومهارته الفنية فوق أرضية الميدان، وكان صانع الألعاب الشهير، قد امتع عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم.

ولم تكن بدايته في صفوف يوفنتوس مفروشة بالورود، لاسيما أنه حل بعملاق تورينو لخلافة الأسطورة ميشيل بلاتيني، والذي قال في أحد تصريحاته إن «باجيو ليس رأس حربة مثل أصحاب الرقم 9 ولا حتى من فئة أصحاب الرقم 10، بل إن الأحرى بنا أن نعتبره من صنف 9.5».

لعنة ركلات الترجيح

جاءت نهائيات 1994 في أميركا لتجد باجيو في قمة عطائه وتألقه، إذ سجل هدفين قاتلين في مبارة ثمن النهائي أمام نيجيريا ليصعد بمنتخب «الأزوري» إلى دور الـ 8 حيث قابل نظيره الاسباني في موقعة على صفيح ساخن.

وبينما كان اللقاء يسير في طريقه إلى فترة التمديد، انبرى روبيرتو للكرة في الأنفاس الأخيرة ليهز الشباك ويهدي بلاده بطاقة المرور إلى المربع الذهبي، قبل أن يسجل ثنائية في مرمى بلغاريا ويقود إيطاليا إلى النهائي.

لكن صاحب الرقم 10 وصل متعباً كونه إلى موقعة الحسم أمام البرازيل، ثم ازداد التعب بعد 120 دقيقة تحت أشعة الشمس الحارقة، بل وزادت معه وتيرة التوتر بعدما اختير ليكون آخر من يسدد في سلسلة ركلات الترجيح، فكان من الطبيعي أن تعلو كرته فوق المرمى وسط خيبة أمل إيطالية.

وقال باجيو تعليقاً على تلك اللقطة: «لقد كنت حاضراً بقوة ومركزاً بشكل مثالي، لكني كنت أشعر بتعب شديد، مما جعلني أحاول التسديد بأقصى قوة.»

واضاف باجيو: ربما ساعدني اهداري لتلك الركلة على البقاء متواضعا، ولكنني لازلت غير قادر على استيعاب ما حدث حتى الآن !

وسجل باجيو 108 أهداف من أصل 122 ركلة جزاء في مسيرته، كما نجح في ترجمة 3 ركلات ترجيح من بين الأربعة التي سددها طوال مشواره، إذ كانت ضربته الضائعة الوحيدة تلك التي أخطأت المرمى في نهائي كأس العالم 1994.

وعلى الرغم من اهدار نجمين آخرين من منتخب ايطاليا لركلتي جزاء امام البرازيل في المباراة النهائية هما فرانكو باريزي ودانيلي ماسارو إلا أن ركلة جزاء باجيو كانت هي سبب الخسارة المباشر واهدت الفوز لمنتخب السامبا بنتيجة 3-2 .