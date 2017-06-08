الوحدات يهنىء الفيصلي بالدوري والكأس

الاصلاح نيوز-

قدمت إدارة الوحدات التهنئة لإدارة الفيصلي بمناسبة حصوله على لقبي الدوري والكأس.

وقام الليلة قبل الماضية وفد الوحدات برئاسة يوسف الصقور وعدد من اعضاء الهيئة الإدارية بزيارة الى مقر الفيصلي قدموا خلالها التهنئة وأكدوا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين الناديين، وان المنافسة داخل أرضية الملعب فقط لاغير.

وكان في استقبال وفد الوحدات نائب رئيس نادي الفيصلي بكر العدوان وعدد من أعضاء الإدارة واللجان العاملة حيث تحدث الصقورعن العلاقات التاريخية القديمة التي تجمع الناديين وعن مدى الترابط بينهم بعيداً عن المنافسة الرياضية داخل الملعب، وطرح من خلال الزيارة أن تكون هناك لجنة مشتركة بين الناديين لتجسيد روح المحبة والعلاقة الأخوية بينهم «نحن في الملعب نتنافس بروح رياضية ولكن خارج الملعب نحن أخوة وأهل وكلنا نمثل الوطن وكلتا الإدارتين مسؤولين أمام الجماهير، ومن الواجب علينا جميعاً تقديم الوعي وتكريس ثقافة الفوز والخسارة ضمن نطاق رياضي بحت والعمل على تهدئة النفوس وتوعية الشباب».

وتطرق الصقور وفق موقع الوحدات الرسمي إلى مسألة حرمان الجمهور عبر قرارات اللجنة التأديبية واعتبرها «ظالمة» مشيرا الى ضرورة الطلب من إتحاد كرة القدم العثور على حلول بديلة خاصة وأن تلك العقوبات ترهق خزينة الأندية مادياً، كما ووجه الصقور الدعوة للفيصلي لزيارة الوحدات بأي وقت لعقد عدة إجتماعات ينبثق عنها لجان تخص إتحاد كرة القدم والجماهير والإعلام.

بدوره قدم العدوان الشكروالإمتنان باسم ادارة الفيصلي وجماهيره على زيارة وفد الوحدات واللفتة الكريمة على التهنئة «مقر الفيصلي بيتكم الثاني، وكل ما يحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي من إساءات غير مرغوب فيها وهي لا تمثل أخلاق الأردنيين، والفيصلي على إستعداد للتعاون فيما يتعلق باجتثاث تلك الفئة بين جماهير الناديين والعمل بكل إيجابية لتوحيد الصفوف».

ورحب العدوان بالتعاون المشترك بين الناديين «أخص الذكر عبر القنوات الإعلامية بين الطرفين لتعطي إنعكاس إيجابي على جماهير الناديين، ووجودنا بجانب بعضنا البعض وتكاتفنا هو طريق لتوحيد الصفوف بقوة بعيدا عن الأهداف الشخصية بل لنكون صمام أمان لمصلحة الكرة الأردنية والوطن هو الأهم».

وأكد العدوان على ضرورة تغيير المنظومة واللوائح الخاصة بالعقوبات كونها أصبحت تمس خزينة الأندية ونحن جميعاً خاصة الأندية الجماهيرية متضررة بشكل كبير.

وإتفق الطرفان على عقد عدة جلسات حوارية للبحث في عدة مواضيع لوضع حلول وأسس داعمة لمصلحة الناديين محلياً وخارجياً والحفاظ على مصلحة الوطن ورفعة الوحدة الوطنية والتسريع لتفعيل مشروع الشغب الجماهيري.