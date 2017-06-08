عرض الجداول الانتخابية حتى الجمعة

الاصلاح نيوز-

بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بعرض الجداول الانتخابية للناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات اعتباراً من يوم أمس؛ من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وفي مقار لجان الانتخابات في المحافظات.

وقال رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة في تصريح صحفي إن عرض الجداول الانتخابية للناخبين سيستمر حتى غد الجمعة التاسع من الشهر الحالي، ومن ثم يحق للناخبين الطعن بالجداول الانتخابية في محاكم البداية لمدة ثلاثة أيام، على أن تزود المحاكم الهيئة بنتائج الطعون المقدمة لديها؛ لتتمكن من تصويب القرارات خلال أسبوع من استلامها.

وأوضح الكلالدة أن الهيئة ستعرض الجداول النهائية للناخبين في الثاني من تموز المقبل؛ من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وفي مقار لجان الانتخاب، قُبيل الثالث من تموز المقبل وهو الموعد المحدد للترشح للانتخابات.