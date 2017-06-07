توجيه تهمة القتل القصد لجندي قتل 3 أميركيين في قاعدة الجفر

الاصلاح نيوز-

عقدت المحكمة العسكرية المختصة بالنظر في قضية “الجفر” اليوم الاربعاء اولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي وبحضور ممثل النيابة العامة المدعي العام العسكري الرائد عوض الدعجة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاحد المقبل، لتمكين الجندي الموقوف على ذمة القضية منذ تشرين الأول 2016 من تعيين محام للدفاع عنه.

واسندت النيابة العسكرية للجندي تهمة القتل القصد الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات.

ووفق ابرز ما جاء في واقعة النيابة العسكرية، فقد حدثت الواقعة عند سماع الجندي صوت عيارات نارية من مصدر لم يستطع تحديد وجهته خلال قيامه بوظيفته الرسمية على الباب الرئيس للقاعدة الجوية بالاشتراك مع عدد من زملائه حيث تزامن ذلك مع دخول عدد من المركبات التابعة للقوات الامريكية الصديقة الملحقة بالقاعدة الجوية حينها وقع اطلاق نار من قبل الجندي ما ادى الى وفاة 3 عسكريين امريكيين.(بترا)