الأمانة تغلق 199 مقهى خلال شهر ضبطت تقدم الأرجيلة لأحداث

إحالة ناد رياضي يقدم الأرجيلة للأحداث إلى المدعي العام

الاصلاح نيوز-

ضبطت أمانة عمان الكبرى مؤخرا، ناديا رياضيا يقدم الأرجيلة لأحداث داخل صالاته في عمان، وأحالت القضية إلى المدعي العام، وفق ما أبلغ مصدر مسؤول في الأمانة.

وقبل أشهر، قامت الدوائر الصحية في الأمانة بإغلاق 199 مقهى خلال شهر “ضبطت تقدم الأرجيلة لأحداث في مناطق متفرقة من العاصمة عمان”.

وتم تحويل أصحاب هذه المقاهي للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني حيالهم، بعد أن كانت الأمانة تلقت شكاوى من أولياء أمور ومواطنين حول هذه المقاهي”، حيث ضبطت بالفعل خلال الجولات التفتيشية للفرق المعنية.

ويحظر قانون الصحة النافذ على أي شخص بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .

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