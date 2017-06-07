أطباء وزارة الصحة يحتجون على تكرار حالات الاعتداء

الاصلاح نيوز-

قررت نقابة الاطباء تنفيذ وقفة احتجاجية للأطباء في مستشفيات وزارة الصحة غدا الخميس، من الساعة الثانية عشر ولغاية الواحدة ظهرا احتجاجا على تكرار حالات الاعتداء على الاطباء.

وقدر مسؤول ملف الاعتداءات في نقابة الاطباء عضو المجلس الدكتور هشام الفتياني ان الاثني عشر شهرا الماضية شهدت 54 حالة اعتداء على الاطباء.

واضاف في تصريح صحفي ان اليومين الاخيرين شهدا اعتداءين على الاطباء، أحدهما فجر الثلاثاء في قسم الطوارئ بمستشفى البشير، واخر في مستشفى الاميرة بسمة في اربد على طبيب نفسية، عدا عن الاعتداءات اللفظية المتكررة، واخرها في مستشفى الجامعة على طبيب والذي قذفه أحد المراجعين بالأثاث المكتبي.

واشار د. الفتياني الى ان الاسبوع الماضي شهد اعتداء على ثلاثة اطباء في مستشفى التنديم، واعتداء على طبيب لفظيا في مستشفى الزرقاء وتكسير بعض محتويات المستشفى.

واوضح ان الاطباء باتوا ضحية لنقص الكوادر الطبية، والبيروقراطية في مستشفيات الوزارة، عدا عن الضغط الهائل الواقع على الاطباء من قبل المرضى في المستشفيات الحكومية، والتحريض الذي يتعرضون له وتحميلهم مسؤولية كل ما يجري في تلك المستشفيات.