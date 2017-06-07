البرلمان التركي يقر إرسال قوات إلى قطر

الاصلاح نيوز-

أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يسمح بنشر قوات في قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية.

وصرح نواب أتراك لوكالة الصحافة الفرنسية أن البرلمان ناقش تطبيق اتفاق دفاعي قطري تركي تم الاتفاق عليه في أواخر 2014.

وتم بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال النائب من حزب العدالة والتنمية طه ازهان إن مشروع القرار مر في مرحلة مناقشته أمام لجنة ويناقشه حاليا البرلمان.

وذكر سيزغين تانريكولو النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تم إرسال 80 عسكريا إلى القاعدة لإعدادها لتصبح أول منشأة عسكرية تركية في منطقة الخليج.

والعام الماضي، صرح سفير تركيا إلى قطر أحمد ديميروك، أن القاعدة ستضم في النهاية ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر ‘اعتمادا على الاحتياجات’.

ويبدو أن هذه الخطوة هي مؤشر على دعم تركيا لقطر بعد أن قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والمالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع الإمارة الغنية بالغاز.

ودعت تركيا إلى الحوار وقالت إنها مستعدة لنزع فتيل الأزمة.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في قطاعات من بينها الطاقة، إلا أنها تقيم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج.-(ا ف ب)