الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما

الاصلاح نيوز-

هبط الريال القطري، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 11 عاما عند 3.6517 ريال للدولار في السوق الفورية، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر، بعد أن قطعت دول عربية بارزة العلاقات مع الدوحة.

وكان سعر بيع الدولار بلغ، الثلاثاء، 3.6470 ريال في السوق الفورية، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ويربط البنك المركزي في الدوحة الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين ودول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في تحرك منسق.

واتخذت هذه الإحراءات حيال قطر، بسبب استمرار الدوحة بدعم ‘جماعات إرهابية وطائفية’ والتعاون مع إيران.