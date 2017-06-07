إسرائيليون: مطاعم في العقبة ترفض تقديم الخدمة لنا .. وسفارتهم تتدخل

الاصلاح نيوز–

ذكرت صحيفة جيروساليم بوست نقلا عن القناة الثانية اليوم الاربعاء ان عددا من المطاعم الشعبية في مدينة العقبة الاردنية ترفض تقديم خدمة للإسرائيليين بسبب جنسيتهم.

وتذكر الصحيفة ان الاردن واسرائيل تتمتعان بعلاقات دبلوماسية قوية منذ توقيع معاهدة سلام في عام 1994. ونتيجة لذلك، استفاد السياح الإسرائيليون من الجهات السياحية الاردنية بأسعار معقولة وخاصة العقبة التي تمتد على الحدود الجنوبية لإسرائيل على البحر الأحمر.

وتقول الصحيفة وفقا للقناة الثانية، فإن الأردنيين ليسوا سعداء جدا بالإسرائيليين الزائرين، وقد اتخذ أصحاب المطاعم خطوات لرفض الخدمة للإسرائيليين.

وانه وفي إحدى المشاركات على فيسبوك، تروي مسافرة كيف أجبرت هي وصديقها على مغادرة مطعم في مدينة العقبة الذي لم يكشف عن اسمه، حيث أخبره المالك بأنه ‘غير مستعد لخدمة الإسرائيليين، ويطلب منهم الخروج’.

وبحسب الصحيفة وانه بعد شكاوى من السياح، أرسلوا عريضة إلى السفارة الإسرائيلية في عمان يطلبون منها النظر في الوضع، وردا على ذلك قالت السفارة انها ستحقق في الادعاءات التي تلقتها ونطلب توضيحا حول سبب رفض خدمة المواطنين الاسرائيليين.

واضافت السفارة اننا سننقل الشكوى ايضا الى السلطات السياحية الأردنية.