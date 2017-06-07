فضيتان لـ الربابعة وعثمان وبرونزية لـ الجمل في انطلاق بطولة آسيا

الاصلاح نيوز-

نال منتخب اشبال التايكواندو (ت 14 عام) فضيتين وبرونزية في انطلاق بطولة آسيا في نسختها الثانية التي تختتم اليوم في العاصمة الفيتنامية هو تشي منه بمشاركة 190 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة.

وبحسب الزميل منير طلال الناطق الاعلامي للاتحاد تمكن ثلاثة من نجوم منتخب اشبال التايكواندو من الصعود لمنصة التتويج بعدما نال كلا من محمد عثمان (ت 41 كغم) ومجدي الربابعة (ت 45 كغم) الميدالية الفضية فيما جاءت الميدالية البرونزية عبر بهاء الدين الجمل (ت 49 كغم) تختتم اليوم البطولة باستكمال أوزان البطولة حيث يظهر 5 من لاعبي المنتخب وهم: ابراهيم الاصفر، ورد الرقاد، فيصل عبد الجواد، زيد حجازين وفهد الصبيحي واربع من لاعبات المنتخب هن: زين الكباريتي، جمانة الأصفر، لين ابو حسين وايلوبان الزيود.

وفي وزن ت 41 كغم بدأ محمد عثمان (فضية) الذي تواجد الى جانب 13 لاعبا بالفوز بالدور الأول على الكازاخستاني نوجيس امانجدي 19-5 وتخطى في الدور ربع النهائي السعودي مهند عبد الله 22-8 وفي الدور قبل النهائي تفوق على الاندونيسي رافا سابييا 23-9 وفي الدور النهائي خسر امام الكوري الجنوبي مان اوه 2-14 ليحرز المركز الثاني.

كما فاز مجدي ربابعة بفضية وزن ت 45 كغم الذي شارك به الى جانب 12 لاعبا حيث بدأها بالفوز على الفلبيني تيد ديفيد 19-7 وفي الدور ربع النهائي على السعودي محمد النوصري بالانسجاب وهو يتقدم 15-2 وفي الدور قبل النهائي تفوق على الايراني امير ارسلان 16-14 وفي الدور النهائي امام الاوزبكي عزيز بيك بيرديف 24-27

وفاز بهاء الدين الجمل بالبرونزية لوزن ت 49 كغم الذي شارك به 11 لاعب بتخطيه التايواني منيج سي بالدور الأول 11-10 وفي الدور ربع النهائي على الفلبيني كارل ديفيد 13-0 وخسر في الدور قبل النهائي امام الايراني شيان روستم 15-17.

وفي منافسات الزهرات خسرت اسلام الزواهرة من الدور الأول لوزن ت 37 كغم الذي شارك به 10 لاعبات بصعوبة امام الكورية الجنوبية سيو كو 2-3، وفي وزن ت 41 كغم الذي شارك به 14 لاعبة خسرت حلا ملكاوي لقاءها الثاني حيث فازت بالدور الأول على الكورية الجنوبية جا كيم 10-7 ثم خسرت امام لاعبة تايوان 9-11، فيما خسرت جود العجارمة من الدور الأول لوزن ت 44 كغم الذي شارك به 10 لاعبات امام الفلبينية ماري الكانتاري 4-21، وفي وزن ت 47 كغم الذي شارك به 9 لاعبات خسرت لين الرواشدة من الدور الثاني (ربع النهائي) امام الايرانية جهازال تواني 4-12.

اليوم

وفي وزن ت 33 كغم الذي يشارك به 13 لاعبا يبدأ ابراهيم الأصفر من الدور الأول بلقاء السعودي لؤي غنيم وفي حالة تخطاه يلاقي في ربع النهائي الفائز من الماليزي لوجان والفلبيني بروفيدو وفوزه يمنحه ميدالية، في وزن ت 37 كغم الذي يشارك به 14 لاعباً يبدأ ورد الرقاد من الدور الأول بلقاء السعودي رائد حميدي وفي حالة تخطاه يلاقي في ربع النهائي الفائز من التايواني ليو والاوزبكي تاريف وفوزه يمنح ميدالية، ت 57 كغم الذي يشارك به 10 لاعبين يبدأ فيصل عبد الجواد من الدور الثاني بلقاء الكازخستاني ميربوف وفوزه يمنحه ميدالية، وفي وزن ت الذي يشارك به 7 لاعبين يبدأ زيد حجازين من الدور الأول بلقاء السعودي محمد السويق وفوزه يجعله في قبل النهائي امام الهندي اوماتاهان وفوزه يجعله في الدور النهائي، وفي وزن فوق 65 كغم يتواجد 5 لاعبين فهد الصبيحي يبدأ من الدور الثاني -اي ضمن ميدالية- حيث ينتظر الفائز من الايراني جويرد والتايواني وي.

وفي منافسات الزهرات وضمن وزن ت 33 كغم الذي يتواجد به 9 لاعبات تبدأ زين كباريتي من الدور الثاني -ربع النهائي- بلقاء الايرانية هانيه وفوزها يمنحها ميدالية، وضمن وزن ت51 كغم الذي يتواجد به 10 لاعبات تبدأ جمانة الاصفر من الدور الثاني -ربع النهائي- بانتظار الفائزة من لقاء الهندية ياشيكا والتايوانية مينج وين وفوزها يمنحها ميدالية، وفي وزن ت 55 كغم الذي يتواجد به 8 لاعبات لين ابو حسين بلقاء الهندية كابول بها وفوزها يمنحها ميدالية، وفي وزن ت 59 كغم الذي يشارك به 8 لاعبات تبدأ ايلوبان الزيود بلقاء الاوزبكية اروكا ميرتدينا وفوزها يمنحها ميدالية.