الفيصلي يبدأ المشوار أمام الأهلي المصري 21 تموز

الاصلاح نيوز-

يستهل الفيصلي مشواره في بطولة الأندية العربية لكرة القدم امام الأهلي المصري.

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 21 تموز وحتى 5 آب المقبلين بمشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية.

وتبعاً للجدول الصادر من الاتحاد العربي فإن الفيصلي سيواجه الأهلي المصري عند التاسعة مساء 21 تموز على ستاد على السلام في القاهرة ضمن المجموعة الأولى، في حين يلتقي الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري بذات المجموعة في اليوم التالي، على نفس الملعب.

وتقام مباريات المجموعة الثانية على إستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، حيث يلتقي الزمالك مع الفتح الرباطي المغربي، فيما يواجه النصر السعودي، العهد اللبناني، يوم 23 تموز.

وتقرر أن تقام مباريات المجموعة الثالثة، على إستاد الإسكندرية، حيث يلتقي نفط الوسط العراقي مع الترجي التونسي، والهلال السعودي مع المريخ السوداني يوم 24 تموز.

وتستمر مواجهات الدور الأول، التي تقام من من دوري بمرحلة واحدة حتى الأحد 30 تموز، على أن تحصل بعدها الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، على راحة يومين .

ويتأهل للدور نصف النهائي الفرق أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الثلاث، بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثان بالمجموعات الثلاث، على أن تجرى قرعة بين الفرق الأربعة.

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في 2 أب، فيما تقام المباراة النهائية يوم 5 آب.