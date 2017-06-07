أمن الدولة تمهل 61 مطلوباً بقضايا ارهابية ومخدرات لتسليم انفسهم.. أسماء

الاصلاح نيوز-

امهلت محكمة أمن الدولة 61 متهماً في قضايا الترويج لافكار جماعة ارهابية واتجار بالمخدرات، مدة عشرة ايام، من تاريخ نشر قرار الامهال في الجريدة الرسمية، لتسليم انفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم للتهمة المسندة اليه.

وتاليا اسماء المتهمين:

جهاد محمد سعيد الصقر/اردني الجنسية.

محمد فتحي سليمان ابونقيره/فلسطيني الجنسية.

عمر خليل مهاوش ذياب الخشمان/اردني الجنسية.

حكمت حسين محمود الصفدي/اردني الجنسية.

انس «محمد عطية» عواد عبدالرحيم

مجدي حسين سرور الرواشدة/اردني الجنسية.

مهند عدنان محمد عصفور/اردني الجنسية.

قصي محمد سليمان الغروف/اردني الجنسية.

حازم ركان خلف البخيت/اردني الجنسية.

احمد محمد عبدالله جلهم/اردني الجنسية.

عاطف شحاده شعبان العلاونه/اردني الجنسية.

رضا رضوان بدران القرعان/اردني الجنسية.

زياد حسن محمد السطري/اردني الجنسية.

جلال محمد احمد عنانبه/اردني الجنسية.

طلال حسين علي الصمادي/اردني الجنسية.

احمد طلال حسين الصمادي/اردني الجنسية.

مجدي علي محمد الخلايلة/اردني الجنسية.

نور الدين محمد عبدالله السلوط/اردني الجنسية.

ماجد يعقوب شعبان العلاونة/اردني الجنسية.

عاطف شحادة شعبان العلاونة/اردني الجنسية.

جعفر عبداللطيف سليمان الفاضل/اردني الجنسية.

محمد حسن عوض الاحيوات/اردني الجنسية.

عبدالله محمود احمد المصري/اردني الجنسية.

ماهر حميدي عودة المساعيد/اردني الجنسية.

فيصل انور عبدالمساعيد/اردني الجنسية.

احمد سالم فاضل الشهوان/اردني الجنسية.

طارق عبدالله عوض المحارمة/اردني الجنسية.

احمد محمد عوض المحارمة/اردني الجنسية.

ضيف الله علي قاسم العمراني/سعودي الجنسية.

فادي ضيف الله علي العمراني/سعودي الجنسية.

محمود نايف محمد عبدالرزاق/اردني الجنسية.

خالد محمد محمود البداوي/اردني الجنسية.

محمد فالح زعل الجحاوشة/اردني الجنسية

ماجد يعقوب شعبان علاونة/اردني الجنسية.

زياد حسن محمد السطري/اردني الجنسية.

احمد عايد عوض العنزي/سعودي الجنسية.

محمد قاسم محمد الخالدي/اردني الجنسية.

حسين علي سرحان/سوري الجنسية.

علي عبدالكري محمد الزعبي/اردني الجنسية.

وسيم زياد فواز الزيادنه/اردني الجنسية.

نور الدين محمد عبدالله السلوط/اردني الجنسية.

احمد محمد جديع الفريحات/اردني الجنسية.

محمد عبدالحميد سلمان حمد/اردني الجنسية.

اديب جميل عبود الدنح/اردني الجنسية.

احمد طلال حسين الصمادي/اردني الجنسية.

فارس عبدالكريم فليح الخلايلة/اردني الجنسية.

ابراهيم موسى بخيت الجحاوشة/اردني الجنسية.

المتهم:طراد سليم محمد الخنان/اردني الجنسية.

باسل نواف محمد المناعسة/اردني الجنسية.

علاء محمد عباس العمورس/اردني الجنسية.

طارق عبدالله عوض المحارمة/اردني الجنسية

«علي ابراهيم» نزار محمد النعيمات/اردني الجنسية.

نور الدين محمد عبالله السلوط/اردني الجنسية.

كامل محمد كامل ابو ورده/اردني الجنسية.

صيتان هلال عيادة المساعيد/اردني الجنسية.

محمد ربحي محمود فطافطه/فلسطيني الجنسية.

فهد محمد ناجح عزام ابو زيد/اردني الجنسية.

يوسف محمد حسين ابو جماعه/اردني الجنسية.

محمود محد يوسف القيسي/اردني الجنسية.

محمد احمد عبدالوالي الرفوع/سعودي الجنسية.

مرعي رويشد عرسان الرمثان/اردني الجنسية.

محمد حسن عقل عياد/اردني الجنسية.

علي حماد عودة ابو جبيعه/اردني الجنسية.